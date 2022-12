Oficialismo y oposición encallan en impuesto de sociedades

Photo : YONHAP News

La prórroga acordada entre oficialismo y oposición para aprobar los Presupuestos del Estado para 2023 vence el jueves 15, pero los principales partidos siguen sin acercar posturas, ante la fuerte discrepancia por el impuesto de sociedades.Mientras el oficialista Poder del Pueblo insiste en rebajar la tasa máxima del impuesto corporativo para promover la inversión empresarial, el principal opositor The Minjoo apuesta por aplicar esa rebaja solo a las pymes y excluir a los grandes conglomerados.Previamente, The Minjoo advirtió que presentaría una versión unilateral del presupuesto, sin consenso del oficialista, si este no ofrecía un proyecto conciliatorio.En caso de no haber consenso y de someter a votación el presupuesto original del Gobierno y la versión revisada de The Minjoo, la versión del opositor podría obtener luz verde pues controla la cámara legislativa por mayoría.