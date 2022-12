Presidente parlamentario intenta desbloquear aprobación de presupuesto

Photo : YONHAP News

El jueves 15, fecha acordada entre oficialismo y oposición para aprobar los Presupuestos del Estado de 2023, el presidente parlamentario Kim Jin Pyo intentó mediar entre los partidos para salvar el escollo del impuesto de sociedades y principal freno a los presupuestos.Mientras el Ejecutivo y el oficialista Poder del Pueblo intentan rebajar el gravamen máximo del impuesto de sociedades del actual 25% al 22%, The Minjoo aboga por rebajas puntuales para empresas y pymes con menos de 500 millones de wones de beneficios.Previamente, Kim propuso bajar el gravamen 3 puntos porcentuales tras un periodo de gracia de dos años, pero al no haber consensó, rebajó dicha tasa a 1 punto porcentual.En cuanto al presupuesto asignado al Buró Policial del Ministerio del Interior y a la unidad de gestión de personal del Ministerio de Justicia - otro tema que enfrenta a los partidos- propuso reducir las partidas como exige The Minjoo, e incluir ese monto en el presupuesto de reserva.Finalmente, Kim urgió a los partidos a aprobar el presupuesto el jueves, al considerar absurdo bloquear un presupuesto de 639 billones de wones por 500 millones.Ahora las principales fuerzas políticas convocarán asambleas separadas para valorar la propuesta del presidente parlamentario.