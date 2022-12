Bloqueo parlamentario congela presupuestos para 2023

Photo : YONHAP News

Aunque los partidos acordaron prorrogar la aprobación del Presupuesto para 2023 al 15 de diciembre, la falta de consenso sobre el impuesto de sociedades mantiene la aprobación en suspenso.Mientras Ejecutivo y Poder del Pueblo, el partido oficialista, intentan rebajar el gravamen máximo del impuesto de sociedades del 25% al 22%, The Minjoo, el principal opositor, sugirió rebajas puntuales para empresas y pymes con menos de 500 millones de wones de beneficios.En un intento de mediar entre ambos, el presidente parlamentario Kim Jin Pyo propuso rebajar el gravamen 1 punto porcentual, y en cuanto al presupuesto asignado al Buró Policial del Ministerio del Interior y a la unidad de gestión de personal del Ministerio de Justicia sugirió reducir las partidas, como exige The Minjoo, y asignar dicho monto al presupuesto de reserva.Pero aunque la oposición aceptó la propuesta de Kim, el oficialismo mostró su descontento, asegurando que una rebaja de un punto no respalda las políticas del actual presidente, que busca reactivar la economía nacional creando un entorno empresarial más favorable.También rechazó la propuesta sobre las unidades de Interior y Justicia, enfatizando que da pábulo a The Minjoo, partido que considera esas entidades como "ilegales" e "inconstitucionales".