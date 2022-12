Investigación parlamentaria sobre Itaewon arranca solo con oposición

Photo : YONHAP News

Al transcurrir sin avances más de la mitad del plazo para la investigación parlamentaria sobre la tragedia de Itaewon, la oposición ha decidido proceder unitaleralmente.El principal opositor The Minjoo, y partirdo con mayoría en la Asamblea, afirmó que no habrá más demoras y que procederá a investigar aún sin el oficialismo. En consecuencia, convocará a la cámara el lunes 19 para definir el calendario de actividades, y a ser posible comenzar el mismo lunes, pues apenas quedan tres semanas de plazo.Eso generó las protestas del oficialista Poder del Pueblo, que aseguró que The Minjoo incumple el acuerdo alcanzado para investigar la tragedia de Itaewon, alegando que si desea empezar la investigación debe colaborar con los Presupuestos del Estado para 2023.También enfatizó que designar unilateralmente a los testigos disminuirá las posibilidades de que el oficialismo participe.En cuanto al presupuesto nacional, el desacuerdo entre oficialismo y oposición persiste, pues las reuniones con el vice primer ministro Choo Kyung Ho no lograron armonizar sus posturas. Aunque acortaron distancias en algunos puntos, como las pensiones, siguen sin avances en la rebaja del impuesto de sociedades o en la partida para el Buró Policial adscrito al Ministerio del Interior.