K-pop prevé récord de ventas globales en 2022

Photo : YONHAP News

Con el aumento de popularidad del K-pop en el mundo, Corea del Sur espera batir un nuevo récord de exportaciones en música por segundo año consecutivo, gracias a la sólida plataforma de fans a nivel internacional de grupos como BTS, Ive o NewJeans.Según informó el Servicio Nacional de Aduanas, entre enero y noviembre de 2022 las exportaciones de discos totalizaron casi 215,7 millones de dólares, registrando un aumento del 5,6% respecto al mismo periodo del año anterior.Por destinos, durante los primeros once meses del año, Japón fue el país al que Corea exportó más discos, seguido de China y de Estados Unidos. Otros de los principales destinos fueron Taiwán, Tailandia, Holanda, Alemania, Hong Kong, Indonesia y Francia, mientras que como novedad figuran Malta, Maldivas, Islandia y Sri Lanka.Como discos más vendidos en el extranjero figuran 'Proof' de BTS y 'MAXIDENT' de Stray Kids, con más de tres millones de copias, mientras que los álbumes de otras bandas como Black Pink, NCT Dream y Seventeen, también superaron los dos millones.De entre los grupos revelación de 2022 destaca Ive, la máxima sorpresa del año que logró la "triple corona" con 'Eleven', 'Love Dive' y 'After LIKE'.