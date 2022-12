Presidente parlamentario da ultimátum al Presupuesto 2023

Photo : YONHAP News

Kim Jin Pyo, presidente de la Asamblea Nacional, avanzó que convocará al pleno el viernes 23 para votar los Presupuestos Generales del Estado para 2023, en una suerte de un ultimátum pues la demora podría llevar la aprobación al siguiente año.Explicó que como los trámites llevan mucho tiempo estancados y la cámara legislativa no muestra indicios de llegar a un consenso, someterá a votación tanto la propuesta original del Gobierno como la revisión de The Minjoo, el principal opositor.Diecinueve días después de agotar el plazo para la aprobación, oficialismo y oposición lograron acuerdos en los epígrafes más controvertidos, como la rebaja del impuesto de sociedades, la creación de un equipo de recursos humanos a cargo del Ministerio de Justicia o el presupuesto para el Buró Político adscrito al Ministerio de Interior.No obstante, el Ejecutivo no ha refrendado dichos acuerdos, paso indispensable para dar luz verde al presupuesto.El comentario de Kim se interpreta como un ultimátum, no tanto para los partidos sino hacia la Oficina Presidencial, pues debe dar el visto bueno a los acuerdos de oficialismo y oposición.