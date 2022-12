Fiscalía interroga a Lee Jae Myung por presunto soborno de Seongnam FC

Photo : KBS News

La Fiscalía llamó a interrogatorio el miércoles 21 a Lee Jae Myung, líder del principal opositor The Minjoo, como parte de la investigación sobre un caso de soborno ligado al Seongnam FC, cuando Lee era alcalde de la ciudad y presidente de dicho club de fútbol.Se sospecha que entre 2016 y 2018 Lee persuadió a empresas como Doosan Engineering & Construction y Naver de hacer generosas donaciones al Seongnam FC, a cambio de favores como permisos de construcción.Durante su visita a la ciudad de Andong, en Gyeongsang del Norte, Lee Jae Myung dijo haber sido citado por la Fiscalía, y lanzó duras críticas contra el Ejecutivo, alegando que no es momento de centrarse en destruir a The Minjo y a sus enemigos políticos.Enfatizó que el Gobierno solo intenta encontrarle "trapos sucios", algo que - según exresó- no ha logrado ni tras varios años de investigar el escándalo Daejang-dong.