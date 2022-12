El pleno de la Asamblea votará leyes que expiran en 2022

Photo : YONHAP News

Oficialismo y oposición acordaron votar en el pleno de la Asamblea Nacional del 28 de diciembre leyes que, de no prorrogarse, vencerán este año.Sin embargo, se espera un intenso tira y afloja entre el partido gobernante Poder del Pueblo y el principal opositor The Minjoo, pues mantienen posturas bastante enfrentadas en muchos temas.Una de esas leyes es la del sistema de fletes mínimos para camioneros. Mientras The Minjoo exige al Gobierno cumplir la promesa de prorrogarla por tres años, el oficialismo insiste en que la huelga del gremio de camioneros obliga a comenzar un debate desde cero.Otra de esas polémicas normas es el límite de ocho horas extra por semana en empresas con menos de 30 empleados que Ejecutivo y oficialismo desean prorrogar por dos años, mientras genera el rechazo opositor para evitar muertes por exceso de trabajo entre los empleados.También está en el tintero el tema de la financiación parcial del seguro de salud por parte del Estado, o el aumento del límite de emisión de bonos corporativos de empresas públicas de gas y electricidad.