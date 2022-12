Lee Jae Myung no acudirá al interrogatorio de la Fiscalía

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung, líder del principal opositor The Minjoo, ha calificado las pesquisas de la Fiscalía en su contra como una "investigación absurda para destruir a la oposición".Durante una visita a la provincia de Gangwon el viernes 23, dijo que no se quedará de brazos cruzados mientras la administración de Yoon Suk Yeol empuña imprudentemente "una espada" contra la oposición.También criticó a la Fiscalía por reabrir casos sin cargos en su contra, acusando a dicha entidad de maniobrar para reprimir y destruir a The Minjoo.Expresó su negativa a responder a la llamada de la Fiscalía, y afirmó que lo realmente acuciante es investigar las sospechas de corrupción que salpican a la familia de Yoon Suk Yeol.Sus declaraciones llegan después de ser llamado a declarar por la Fiscalía por un caso de presunto soborno ligado al Seongnam FC, cuando Lee era alcalde de esa localidad y presidente de dicho club de fútbol. Se sospecha que entre 2016 y 2018 persuadió a diversas empresas de hacer generosas donaciones al Seongnam FC a cambio de favores como permisos de construcción.