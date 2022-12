Parlamento debate sobre vigencia de leyes por expirar

Photo : YONHAP News

Oficialismo y oposición se reunirán inminentemente para debatir sobre si prorrogar la vigencia de varias leyes cuyo plazo de validez está por expirar, como la enmienda a la Ley sobre operación de vehículos de carga, la reforma de la Ley de estándares laborales y la Ley de seguro de salud público.Previamente, los líderes parlamentarios del oficialista Poder del Pueblo y del principal opositor The Minjoo, Joo Ho Young y Park Hong Keun, acordaron organizar una sesión plenaria para aprobar la prórroga de dichas leyes, de modo que no queden inválidas por no proceder a los trámites necesarios a tiempo.Los comités parlamentarios correspondientes, como paso preliminar a la aprobación en el Pleno, debatirán sobre las leyes en cuestión.Por ejemplo, el Comité de Medio Ambiente y Trabajo abordará el lunes 26 la reforma de la Ley de estándares laborales, que tiene como eje central permitir extender el trabajo extra hasta ocho horas por semana en centros con treinta empleados o menos, una medida excepcional que el Gobierno implementó en 2021 considerando las necesidades de las pequeñas empresas al ampliar gradualmente la jornada laboral legal de 52 horas semanales. Además, el mismo comité continuará con la revisión de la Ley sobre sindicatos y relaciones laborales, exactamente de las cláusulas propuestas para limitar las demandas de indemnización de la patronal por daños derivados de las huelgas.En tanto, el Comité de Salud y Bienestar tratará la reforma de la Ley de seguro de salud público para garantizar la aportación financiera estatal a ese sistema, tema en torno al cual existen posturas encontradas, pues mientras Poder del Pueblo insiste en hacer que esa aportación se mantenga por un plazo de vigencia de cinco años con posibilidad de renovación, el mayoritario opositor The Minjoo propone que sea permanente.