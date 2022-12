Aviones no tripulados de Corea del Norte traspasan la frontera con Corea del Sur

Aviones no tripulados norcoreanos cruzaron el lunes 26 la frontera intercoreana sin el permiso de Corea del Sur, a lo que las autoridades respondieron con despliegues de aviones de combate, helicópteros y otros activos para derribarlos.El ejército de Corea del Sur detectó múltiples "objetos no identificados", que se presume que son vehículos aéreos no tripulados, en las áreas fronterizas de la provincia de Gyeonggi desde las 10 y 25 de la mañana según fuentes del Estado Mayor Conjunto.Los vehículos cruzaron la Línea de Demarcación Militar que separa las dos Coreas y fueron vistos volando en áreas en Gimpo, la isla de Ganghwa y Paju. El Sur envió cazas, helicópteros de ataque y otros aviones de guerra para deshacerse de ellos.Las operaciones de drones del Norte han sido una fuente de crecientes preocupaciones de seguridad ya que podrían usarse para operaciones de espionaje, así como para posibles misiones de ataque contra el Sur.