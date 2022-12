Drones norcoreanos pudieron tomar fotos de Presidencia

Photo : YONHAP News

Los drones no tripulados norcoreanos que cruzaron sin permiso la frontera intercoreana el lunes 26 y se adentraron hacia el Sur podrían haber tomado fotos hasta de Yongsan, donde se ubica la Oficina Presidencial surcoreana, generando fuertes críticas contra las Fuerzas Armadas por no mantener la defensa aérea sobre Seúl en un óptimo nivel, mientras se ignora si activaron el protocolo establecido.Según informó el Ejército el martes 27, cinco aviones no tripulados de Corea del Norte se adentraron en cielo surcoreano, y el que detectaron primero avanzó directamente hacia Seúl para luego volver al Norte tras sobrevolar el Sur durante tres horas.El dron entró en el espacio aéreo de Corea del Sur por la zona neutral sobre el río Han entre Gimpo y Paju, se dirigió hacia el sudeste y sobrevoló el cielo capitalino, saliendo de Seúl hacia el Norte. Sin embargo, se ignora su trayectoria de vuelta pues el radar no pudo hacer un trazado del vuelo sin interrupciones.El incidente ha generado fuertes críticas sobre el sistema de defensa aérea y la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, pues el Comando de Defensa Capitalina tiene activado el radar secundario SSR contra terrorismo sobre instalaciones clave de Seúl y alrededores. Dicho dispositivo, implementado en 2019, detecta vehículos aéreos no tripulados y neutraliza su frecuencia, pero no obtuvo el rendimiento esperado frente a una amenaza real, la primera desde su activación.Asimismo, también criticaron las medidas adoptadas por las Fuerzas Armadas, pues aunque movilizaron cazas, aviones de ataque ligero y hasta helicópteros de ataque, no consiguieron derribar los drones norcoreanos. Las autoridades militares alegan que moderaron la intensidad del operativo para no dañar instalaciones civiles. Pese a todo, las críticas continúan pues nadie podía determinar si esos drones solo realizaban tareas de reconocimiento o su objetivo era un ataque real.