FFAA refuerzan alerta operativa

Photo : YONHAP News

Tras la incursión de unos drones norcoreanos el lunes 26, las Fuerzas Armadas de Corea del Sur han elevado el grado de alerta operativa, además de reforzar la vigilancia.Según informó el Estado Mayor Conjunto el martes 27, tras la ofensiva, las fuerzas surcoreanas comenzaron a revisar los niveles de preparación de las unidades a cargo de frenar incursiones en el espacio aéreo de aviones no tripulados, a fin de encontrar posibles fallos y adoptar medidas.En cuanto a las críticas por la omisión de una alerta ciudadana cuando uno de esos drones llegó hasta zonas civiles, afirmaron que estaban rastreando su trayectoria en tiempo real, misión que acaparó toda su atención y su tiempo.También desmintieron las noticias aparecidas en algunos medios explicando que unos drones norcoreanos habían llegado hasta Seúl y habían sobrevolado la zona de Yongsan, donde se ubica la Oficina Presidencial.Por otra parte, no lograron explicar claramente por qué no pudieron rastrear la trayectoria completa de los drones, y solo alegaron la dificultad de rastrear vehículos aéreos no tripulados menores de tres metros.Como parte de las medidas para reforzar la alerta operativa militar, la Infantería de Marina desplegó el martes 27 por la mañana drones hacia Gimpo y Ganghwa, localidades próximas a la frontera con Corea del Norte, para tareas de reconocimiento y patrulla de la zona.