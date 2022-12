La muerte de otra víctima de esclavitud sexual deja solo diez supervivientes

Photo : YONHAP News

Ha fallecido otra de las víctima coreanas de la esclavitud sexual impuesta por el Ejército de Japón durante la Segunda Guerra Mundial.Se trata de Lee Ok Seon, quien con apenas dieciséis años fue llevada a Manchuria y obligada a servir sexualmente a los soldados nipones. Cuando terminó la guerra y Corea se liberó del dominio colonial japonés finalmente pudo volver al país. Falleció el lunes 26 a la edad de 94 años.Lee Ok Seon es una de las doce víctimas que en agosto de 2013 interpusieron una demanda de indemnización contra Japón, ganando el juicio en primera instancia después de siete años y cinco meses de litigio. El Tribunal del Distrito Central de Seúl reconoció las peticiones de las demandantes y ordenó a la parte demandada abonar una indemnización de 100 millones de wones a cada una.Con la muerte de Lee Ok Seon, solo quedan tan diez supervivientes coreanas registradas oficialmente como víctimas de la esclavitud sexual militar impuesta por Japón.