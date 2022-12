Políticos se enzarzan en buscar culpables de la incursión de drones

Photo : YONHAP News

Oficialismo y oposición se empeñan en buscar culpables de la reciente incursión de drones norcoreanos.Mientras el oficialismo culpa al gobierno anterior, el principal opositor señala al actual Ejecutivo de las deficiencias del sistema de alerta de las Fuerzas Armadas.Durante la audiencia convocada de urgencia el miércoles 28, el ministro de Defensa, Lee Jong Sup, afirmó que ninguno de los drones norcoreanos llegó hasta Yongsan, donde se ubica la sede de la Oficina Presidencial. No obstante, los legisladores desconfiaron de sus declaraciones pues el análisis de la trayectoria incluye zonas no solo al norte de Seúl, sino también al centro y al sureste de la capital.También consideraron un sinsentido emitir alertas verbales o de disparos contra aviones no tripulados.Los diputados del oficialista Poder del Pueblo culparon de tanta ineficacia y del bajo nivel operativo a la negligencia mostrada de la administración de Moon Jae In, que además de poner trabas a la gestión del sistema antimisiles THAAD, tampoco estableció un plan antidrones.En tanto The Minjoo, el principal opositor, resaltó que los recientes hechos solo muestran la ineptitud del Ejecutivo de Yoon Suk Yeol.