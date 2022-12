ONU investiga incursión de drones norcoreanos en territorio surcoreano

Photo : YONHAP News

El Comando de Naciones Unidas ha abierto una investigación sobre la incursión de drones norcoreanos en el espacio aéreo de Corea del Sur.El jueves 29, la fuerza militar multinacional confirmó a Noticias Yonhap la activación de un equipo especial para investigar la maniobra de los drones norcoreanos que cruzaron la Línea de Demarcación Militar, aunque no harán declaraciones hasta finalizar la investigación.Aunque no explicaron si también indagarán las respuestas adoptadas por Seúl, se estima que intentarán determinar si tanto Corea del Sur como Corea del Norte incumplieron el Acuerdo de Armisticio.El 26 de diciembre, cinco aviones no tripulados de Corea del Norte sobrevolaron cielo surcoreano, y en respuesta Corea del Sur envió tres drones patrulla hacia Corea del Norte, maniobras que - según los expertos- podrían incumplir el Acuerdo de Armisticio.Según fuentes del Ejército surcoreano, Seúl movilizó varios drones hacia el Norte como maniobra de autodefensa, postura que mantendrá ante la investigación de la ONU.