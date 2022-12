Yoon urge medidas efectivas ante provocaciones de Corea del Norte

Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol ha reiterado la necesidad de adoptar medidas de defensa "abrumadoramente superiores" para garantizar la paz.Así se pronunció durante una visita a la Agencia de Desarrollo de Defensa, para comprobar los avances en el dearrollo de armas del país y el potencial de intercepción, vigilancia y reconocimiento.Yoon enfatizó que la incursión de drones norcoreanos en el espacio aéreo de Corea del Sur no es tolerable, y destacó la necesidad de hacer ver que las provocaciones tendrán duras consecuencias.También recalcó que las Fuerzas Armadas deben aumentar su potencial para generar un "miedo inaccesible" ante el enemigo y firme confianza entre el pueblo, subrayando que asegurar la paz requiere preparativos de guerra tremendamente superiores.Expresó que Corea del Sur debe comprender que una "paz disfrazada" no solo no garantiza la estabilidad, sino que hará colapsar los cimientos de la paz y la seguridad.Yoon apostó por castigos firmes y represalias contra los actos que vulneren la liberad, y agregó que aunque el oponente tenga armas nucleares o de destrucción masiva, debe enviarse un mensaje claro a quienes provocan, sin dudas ni temor.La visita de Yoon a Defensa tuvo lugar tres días después de que cinco drones norcoreanos sobrevolaran el espacio aéreo de Corea del Sur, uno de los cuales llegó al norte de Seúl. La incapacidad del Ejército de Corea del Sur para derribarlos ha generado dudas sobre su preparación.