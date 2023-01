Stray Kids y Squid Game 2 destacan como tendencia de k-pop para 2023

Photo : YONHAP News

Hasta la fecha, 2022 destaca como el año de mayor auge cultural de Corea, y se espera que 2023 sea otro año de éxitos para la cultura pop surcoreana.En el ámbito del k-pop, se espera que la cuarta generación de grupos idol - posterior a la de BTS y Black Pink- amplíe su territorio. Como grupo favorito figura Stray Kids, boyband que arrasa entre el público internacional y que en 2022 obtuvo sorprendentes resultados, como coronar la cima de Billboard. Sus álbumes le sirvieron para llegar al primer puesto del listado, y también para convertirse en el segundo artista surcoreano después de BTS capaz de incluir dos álbumes en Billboard durante el mismo año.La creciente popularidad de Stray Kids capta gran interés a nivel mundial, y especialmente entre la prensa extranjera, al igual que NewJeans, que acapara el protagonismo entre los grupos femeninos emergentes de k-pop.También genera grandes expectativas la segunda temporada de 'Squid Game', pese a que todavía falta mucho para su lanzamiento. Aunque se prevé que la segunda parte de 'El juego del calamar' llegará en 2024, muchos medios ya la consideran "una de las más esperadas", mientras que Lee Jung Jae, su protagonista, debutará en Hollywood con 'The Acolyte', serie de la franquicia de Star Wars.Por su parte 'Decision to leave', el último largometraje del director Park Chan Wook, podría repetir los logros de 'Parásitos' de Bong Joon Ho, al estar nominada al Globo de Oro a Mejor Película internacional y figurar en la preselección (shortlist) para el Óscar a la Mejor Película de habla no inglesa.