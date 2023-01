US News ubica a Corea del Sur como sexto país más poderoso del mundo

Photo : YONHAP News

El medio estadounidense especializado en rankings internacionales US News and World Report ha publicado una lista con los países más poderosos del mundo, donde ubica a Corea del Sur en el puesto número seis, después de Estados Unidos, China, Rusia, Alemania y Reino Unido, por su influencia a nivel global en política, economía y asuntos militares.Por detrás de Corea en séptimo y octavo lugar figuran Francia y Japón, que junto a Emiratos Árabes Unidos, Israel, Arabia Saudí, Canadá, India, Italia y Ucrania ocupan los quince primeros puestos.En cuanto a Corea del Sur, explica que posee una economía basada en ágiles cambios tecnológicos y servicios de tecnología punta, factores que han llevado al país a convertirse en modelo de éxito gracias a las inversiones extranjeras. En este sentido, destaca el vertiginoso crecimiento que convirtió al país en una potencia económica desde los años 60, logrando reducir las tasas de pobreza.El ranking valora aspectos como influencia económica, exportaciones, relevancia política, alianzas internacionales, potencial militar y liderazgo. Desde su sexto puesto, Corea del Sur obtuvo elevadas calificaciones en influencia económica, exportaciones y potencial militar, pero relativamente bajas en influencia política y liderazgo.Para su elaboración US New and World Report se basa en las encuestas realizadas entre abril y julio de 2022 a más de 17.000 personas de 85 países.