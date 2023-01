Seúl y Washington acuerdan cooperar contra amenazas nucleares norcoreanas

Photo : YONHAP News

Estados Unidos ha reiterado que Seúl y Washington se esfuerzan por contrarrestar las amenazas nucleares de Corea del Norte, aunqeu ha descartado la posibilidad de realizar maniobras nucleares conjuntas.Así lo afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, durante una rueda de prensa, enfatizando que Washington no contempla realizar ejercicios nucleares junto con Seúl, pues Corea del Sur no posee armas nucleares.Explicó que durante la cumbre mantenida en Camboya el pasado mes de noviembre, el presidente Joe Biden y el presidente Yoon Suk Yeol acordaron planificar una respuesta coordinada y efectiva ante diversos escenarios, incluido el uso de armas nucleares por parte de Corea del Norte. Por eso reiteró que ambos países trabajan para definir medidas conjuntas y efectivas ante la amenaza nuclear de Pyongyang, pero no contemplan realizar maniobras nucleares.La portavoz recordó que Estados Unidos tiene muy presente la alianza entre Seúl y Washington, y en la posibilidad de ofrecer disuasión extendida a Corea del Sur mediante todo su potencial de defensa.La declaración llega después de que Joe Biden expresara el lunes 2 ante los medios que Washington no contemplaba maniobras nucleares con Seúl, mientras que el presidente surcoreano Yoon Suk Yeol aseguró que Corea debatía con Estados Unidos sobre "planificación conjunta y maniobras combinadas en materia nuclear" para aumentar la eficacia de la disuasión extendida.