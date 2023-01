EEUU advierte de nuevas medidas si Pyongyang no cambia de enfoque

El Departamento de Estado estadounidense ha reafirmado su compromiso con la seguridad de Corea del Sur y con hallar una solución diplomática al problema nuclear de Corea del Norte.Ned Price, portavoz de la cartera, explicó en rueda de prensa el martes 3 (hora local), que el régimen de Pyongyang sigue optando por las provocaciones y no por por el diálogo y la diplomacia, situación que calificó como "muy desafortunada".Enfatizó que, además de inapropiadas, las provocaciones de Corea del Norte son imprudentes para el propio régimen, pues mientras que Estados Unidos está dispuesto a entablar un diálogo constructivo, Pyongyang rechaza todo tipo de negociación.Así, advirtió que si Pyongyang no cambia de actitud, Washington no tendrá más remedio que adoptar otro tipo de medidas para cumplir su palabra y garantizar la seguridad de sus aliados.