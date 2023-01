Oficialismo y oposición debaten sobre Ministerio de Igualdad y cargos públicos

Photo : YONHAP News

Las cúpulas del oficialista Poder del Pueblo y del principal opositor The Minjoo se reunieron el miércoles 4 para intercambiar opiniones sobre el Ministerio de Igualdad de Género y el mandato de los cargos públicos. Aunque el debate finalizó sin avances, ambos partidos acordaron seguir negociando para armonizar posturas.En concreto, debatieron sobre la enmienda a la Ley de Organización del Gobierno y de la Ley de Administración e Instituciones Públicas. La primera intenta suprimir el Ministerio de Igualdad de Género y redistribuir sus funciones entre otras carteras, mientras que la segunda busca sincronizar el mandato de altos cargos de entidades públicas con el del presidente del país, para evitar asincronías en los cambios de gobierno.Tras el encuentro Sung Il Jong, responsable del Comité de Políticas de Poder del Pueblo, comentó que no esperaba grandes frutos en un primer encuentro, pero aseguró que seguirán negociando para intentar llegar a un acuerdo. Agregó que no hay gran desacuerdo en elevar el rango del Ministerio de Asuntos Patriotas y Veteranos ni en crear una agencia para los ciudadanos en el exterior.Como principal escollo aludió al Ministerio de Igualdad de Género, pues mientras su partido aboga por suprimir la cartera al considerar que la discriminación femenina casi ha desaparecido de toda generación, The Minjoo opina que la mujer sigue siendo objeto de discriminación social y sexual, además de resaltar la notable brecha salarial en materia de género y otras desigualdades estructurales.