Dron norcoreano sobrevoló zona restringida sobre Presidencia

Photo : KBS News

Una fuente de las Fuerzas Armadas confirmó el jueves 5 que uno de los drones norcoreanos que invadieron el espacio aéreo surcoreano el pasado 26 de diciembre sobrevoló la zona de exclusión aérea sobre la sede de la Oficina Presidencial.Detalló que el dron cruzó la parte norte de la zona identificada como P-73, aunque desmintió la información divulgada por varios medios sobre una incursión a 700 metros de la sede presidencial, pues no llegó ni a un radio de tres kilómetros.Sus palabras rectifican la declaración del Estado Mayor Conjunto del 29 de diciembre, cuando el Ejército refutó las alegaciones de un legislador opositor sobre el acceso de un dron norcoreano en la zona P-73.Al respecto, las Fuerzas Armadas analizan que Corea del Norte posee vehículos aéreos no tripulados con autonomía para fijar la altura de vuelo o su velocidad, que también pueden servir para ataques sorpresa, pues solo precisan una plataforma de lanzamiento y no una pista de despegue.