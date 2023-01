Excluyen 'Movimiento 18 de Mayo' del currículo escolar

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Educación actualizó hace poco el currículo escolar que servirá de guía para elaborar los nuevos textos escolares para 2025, dando a conocer tardíamente que no menciona el Movimiento Democrático 18 de Mayo.Los responsables explicaron que la omisión ocurrió al simplificar el programa de estudios, anticipando que lo incluirán en los criterios detallados de redacción, pero esa ausencia ha generado el enfado de la oposición y de los ciudadanos de Gwangju, donde tuvo lugar dicho movimiento.El 18 de Mayo ya no figura en el currículo de Ciencias Sociales de secundaria, que incluye como ejemplos de lucha por la democracia la Revolución 19 de Abril y las protestas de junio de 1987, pero omite el Movimiento Democrático de Gwangju en mayo de 1980.Asimismo, el sílabus de Historia de Corea para bachillerato indica que en la parte de historia contemporánea se estudiará el Proceso de Democratización del 19 de Abril hasta la Lucha Democrática de Junio, sin aludir al movimiento del 18 de Mayo.El nuevo contenido se distancia en gran medida del programa de estudios vigente, actualizado hace siete años, donde dicho movimiento figura siete veces, mientras que las guías para 2025 el término 'Movimiento Democrático 18 de Mayo' no aparece ni una sola vez.La oposición ha calificado dicha omisión de "menoscabo a la democracia, y traición a la historia y la política actual del país", mientras que en Gwangju cada vez más voces exigen corregir el currículo escolar, alegando que la omisión al 18 de Mayo debilitará la educación democrática de futuras generaciones.