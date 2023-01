Asamblea promueve mostrar fotos recientes de criminales graves

Photo : YONHAP News

Los partidos políticos intentan reformar la ley sobre divulgación de identidad de los criminales, para exigir usar fotos recientes y no fotos idenficativas.Song Eon Seog, legislador del oficialista Poder del Pueblo, propuso el martes 3 una enmienda para mostrar fotos de menos de un mes a la hora de revelar la identidad de delincuentes violentos o acosadores sexuales.En tanto Ahn Gyu Back, del principal opositor The Minjoo, presentó una moción en el mismo sentido, solicitando que divulguen fotos más recientes de sus rostros.La ley en vigor en Corea del Sur permite revelar al público datos personales de criminales violentos, como nombre, edad y rostro, pero al no haber normas concretas sobre las fotos, a menudo se usan fotos antiguas o de identificación, muy distintas del aspecto actual de los delincuentes.Por eso cada vez más gente exige que autoricen divulgar la típica foto que se hace al arrestar al delincuente.