Oficialismo y oposición acuerdan ampliar investigación sobre tragedia de Itaewon

Photo : YONHAP News

El Comité especial que investiga la tragedia de Itaewon dispondrá de diez días más para concluir su actividad, hasta el 17 de diciembre.El oficialista Poder del Pueblo y el principal opositor The Minjoo acordaron el jueves 5 ampliar el plazo de dicho comité, medida que debe se someterá a votación en el pleno de la Asamblea el viernes 6.El plazo originario era de 24 de noviembre a 7 de diciembre, pero los partidos acordaron ampliarlo al consider que su actividad sufrió fuertes demoras por los debates del Presupuesto 2023.No obstante, desde ya se anticipan fuertes choques por la tercera citación de testigos, pues ambas fuerzas mantienen serias discrepancias.Tampoco alcanzaron acuerdos sobre la sesión extraordinaria de enero, pues mientras The Minjoo insiste en convocarla, Poder del Pueblo afirma que el calendario de la Asamblea no contempla sesiones extraordinarias en enero y desea aplazar la convocatoria para más adelante.