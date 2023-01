EEUU confirma su capacidad de Inteligencia en Asia

Photo : YONHAP News

Tras la incursión de drones norcoreanos en el espacio aéreo de Corea del Sur, Estados Unidos ha reiterado su compromiso de mantenerse en estrecha coordinación con Seúl para vigilar las amenazas de Corea del Norte.Patrick Ryder, portavoz del departamento de Defensa estadounidense, afirmó el jueves 5 en sesión informativa que su país ha sido claro en el compromiso de cooperar estrechamente con Corea del Sur, Japón y otros socios de la zona, para responder a las amenazas de Corea del Norte y defender la estabilidad y la seguridad regional.Así, señaló que Washington seguirá coordinando sus movimientos con el Gobierno y el Ministerio de Defensa de Corea del Sur, pues las amenazas persisten en la zona.Al ser preguntado si Estados Unidos detectó los drones que traspasaron la frontera intercoreana, Ryder no ofreció una respuesta concreta. Explicó que no entraría en detalles sobre qué zonas rastrea o no su país, y solo subrayó que Washington tiene "capacidad de inteligencia" en toda la región.El vocero del Pentágono mostró preocupación por el reciente llamado del líder norcoreano Kim Jong Un a expandir el arsenal nuclear de su país, y enfatizó el compromiso de Estados Unidos de dialogar con Pyongyang sin condiciones.