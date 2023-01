Inteligencia no descarta que un dron norcoreano filmara oficina presidencial

Photo : YONHAP News

Inteligencia no descarta que uno de los drones norcoreanos que invadieron el espacio aéreo de Corea del Sur filmara la oficina presidencial en Yongsan, Seúl.Según informó el jueves 5 Youn Kun Young, diputado del principal partido opositor The Minjoo y secretario del comité parlamentario sobre Inteligencia, el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) confirmó que uno de los drones de Corea del Norte cruzó la zona de exclusión aérea sobre la sede de la Oficina Presidencial, identificada como P-73.Cuando ante el comité parlamentario de Inteligencia Yoon expresó su preocupación por si pudo llegar a filmar la oficina presidencial, el NIS no descartó esa posibilidad.En respuesta Yoo Sang Bum, legislador del oficialista Poder del Pueblo, explicó que el NIS tan solo reflejaba que "no podía descartar esa posibilidad", ante una pregunta hipotética, pero su comentario no indica que "pudiera hacerlo".Youn desmintió cierta información publicada en algunos medios refiriéndose a 12 drones en total,pue solo detectaron cinco, tal y como informó el NIS previamente.De hecho, el NIS afirma que Corea del Norte posee unos 500 drones de hasta 20 tipos, mayormente pequeños, de entre 1 y 6 metros, y también una pequeña escuadra de drones de ataque o autodestrucción.