Defensa envió drones al norte como medida de autodefensa

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Defensa no considera que enviar un dron al norte de la Línea de Demarcación Militar incumpliera el Acuerdo de Armisticio, tal como sugiere la oposición.El portavoz de la cartera emitió un comunicado el domingo 8 confirmando que fue una medida de autodefensa contra la incursión previa de drones norcoreanos en el espacio aéreo surcoreano, que llegaron hasta el norte de Seúl.Explicó que el Acuerdo de Armisticio no limita el derecho de autodefensa de Corea del Sur, ni las potestad de las Fuerzas Armadas para adoptar contramedidas ante hostilidades que supongan una clara amenaza contra la seguridad nacional.Defensa enfatiza que la provocación vino de Corea del Norte y los mandos surcoreanos adoptaron medidas de autodefensa en respuesta, sin incumplir el Acuerdo de Armisticio, además de considerar impropio cuestionar ese punto en la coyuntura actual.Previamente, un legislador de The Minjoo, el principal opositor, criticó que el presidente Yoon Suk Yeol ordenara a las Fuerzas Armadas enviar un dron al norte de la frontera como contramedida ante la incursión de drones norcoreanos. Recriminó que fue una orden precipitada e insensata que comprometía el Acuerdo de Armisticio, además de preguntar si el Ejecutivo consultó al Comando de Naciones Unidas antes de adoptarla.