FFAA admiten falta de coordinación interna ante drones norcoreanos

Photo : YONHAP News

El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas ha admitido que hubo falta de coordinación entre el Primer Cuerpo del Ejército, la primera unidad militar en detectar los drones norcoreanos en espacio aéreo surcoreano el 26 de diciembre, y el Comando de Defensa de la Capital, mientras la oposición culpa a este último de no haber reportado con claridad el incidente.También reconoció que el aviso llegó tarde, pues transcurrió bastante tiempo entre que detectaron los drones de Corea del Norte y activaron la alerta antidrones Durumi. No obstante, explicó que antes de emitir dicho aviso adoptaron diversas medidas, como reforzar la vigilancia, movilizar equipos de combate aéreo y preparar el despliegue de armas antiaéreas de defensa.En cuanto al restraso en informar sobre las zonas no identificadas de la trayectoria de los drones, el Estado Mayor Conjunto detalló que el agente a cargo del radar detectó la primera incursión en el espacio aéreo norcoreano a las 10:19, y sobre las 10:25 avisó al Primer Cuerpo del Ejército tras analizar la trayectoria y confirmar que los drones se desplazaban hacia el sur.