FFAA recurren a bloqueadores de señal de uso civil para neutralizar drones

Photo : YONHAP News

Tras la incursión de varios drones norcoreanos en el espacio aéro de Corea del Sur el pasado 26 de diciembre, y gracias a una investigación, han localizado vacíos el sistema de detección y defensa antiaérea de las Fuerzas Armadas.Sobre las autoridades militares recae la responsabilidad de no haber podido derribar ninguno de los drones de Corea del Norte que sobrevolaron el espacio aéreo nacional.Tras considerar los inconvenientes de usar artillería antiaérea o helicópteros de ataque, bien por falta de precisión o para evitar daños en zonas civiles, como alternativa han sugerido usar un dispositivo (jammer) que bloquea e interfiere diversos tipos de señal de comunicación, y en concreto el sistema GPS, dispositivo que serviría para neutralizar drones.No obstante, las Fuerzas Armadas no han incorporado ese sistema pues por el momento no satisface sus necesidades operativas. Por tanto, y como medida provisional, han optado por instalar bloqueadores de señal de uso civil.Según informó KBS, varias divisiones han activado unos 10 jammers civiles, sobre todo en Seúl y alrededores, para evitar posibles ataques terroristas en instalaciones clave o de máxima seguridad, como centrales eléctricas o centros energéticos.Originariamente, el desarrollo de jammers de uso militar estaba previsto para finales de enero de 2026, pero las Fuerzas Armadas han decidido agilizarlo.