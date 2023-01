Censuran sin previo aviso obras de sátira política sobre actual Gobierno

Photo : KBS News

Unas ochenta obras de sátira política fueron censuradas sin previo aviso horas antes de inaugurar una exposición en la Asamblea Nacional coordinada por doce legisladores de la oposición, tanto deThe Minjoo como otros independientes.Aunque la inauguración estaba prevista para el lunes 9, en la madrugada de ese mismo día fue censurada por la Secretaría de la Asamblea Nacional. Entre las obras había varias que satirizaban al actual Gobierno, además de criticar al presidente Yoon Suk Yeol y a la primera dama Kim Keon Hee.La Secretaría de la Asamblea Nacional explica que decidió desmantelar la exposición pues la organización no aceptó algunas de las condiciones solicitadas. Alegan que el reglamento interno permite restringir el uso de espacios del edificio parlamentario ante aquellas actividades que vulneren derechos de terceros o desprestigien el honor de particulares o entidades determinadas.Lee Kwang Jae, secretario general de la cámara legislativa, expresó su pesar por no haber logrado llegar al entendimiento con los organizadores de la muestra.En tanto, la oposición criticó el proceder de la Secretaría y exigió la restauración de esas obras, asegurando que el Parlamento pisoteó la libertad de expresión y la creatividad artística. Por su parte, el oficialista Poder del Pueblo apoyó la medida, al tiempo de criticar que las obras mencionadas "no son sátira política, sino un insulto contra el presidente".