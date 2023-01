Comparecencia del líder opositor ante Fiscalía enfrenta a los partidos

Photo : YONHAP News

El partido The Minjoo, el principal opositor, aludió el martes 10 a la citación de su líder Lee Jae Myung por parte de la Fiscalía como algo sin precedentes en la historia constitucional de Corea del Sur y un acto de represión política.Enfatizó que aunque el Ejecutivo aboga por mantener la legalidad y cree que las investigaciones deben hacer prevalecer la ley, el Gobierno solo busca silenciar a sus detractores como hizo el gobierno de la Alemania nazi o el Japón imperialista en el siglo XX, para reprimir a otros pueblos.Criticó que el Gobierno de Yoon ha empezado a reabrir casos cerrados al no hallar nada que puedan implicar a Lee Jae Myung en otros casos, como el de corrupcion urbanística en Daejang-dong, cuando el actual dirigente de The Minjoo ejercía como alcalde de Seongnam.En respuesta, el oficialista Poder del Pueblo expresó que la Fiscalía ha citado a Lee por un posible soborno empresarial vinculado al club futbolístico Seongnam FC, considerando impropio que el partido escude a su líder en un tema personal.