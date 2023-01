Pentágono enfatiza compromiso de desnuclearizar la península coreana

Photo : YONHAP News

El departamento de Defensa de Estados Unidos enfatiza que Washington sigue enfocado en la desnuclearización de la península coreana.Así lo afirmó Patrick Ryder, portavoz del Pentágono, en sesión informativa el jueves 12 al ser preguntado por las recientes declaraciones del presidente Yoon Suk Yeol en alusión a un posible arsenal nuclear de Corea del Sur.Ryder señaló que Estados Unidos trabaja por proteger la seguridad y la estabilidad de Corea del Sur y Japón, sus principales aliados en la zona, y por evitar provocaciones de países como Corea del Norte.En cuanto a por qué Seúl no debería poseer armas nucleares, respondió que la respuesta va estrechamente ligada a la no proliferación nuclear, así como a la seguridad y la estabilidad regional.Destacó que no hace falta recordar que Corea del Sur está bajo el paraguas de disuasión extendida de Estados Unidos, mientras que Washington sigue enfocado en la desnuclearización de la península coreana.Sus declaraciones llegan después de que el presidente Yoon comentara a principios de esta semana que Seúl podría desplegar armas nucleares tácticas o poseer su propio arsenal nuclear si las provocaciones norcoreanas se intensifican.