Investigación policial de tragedia de Itaewon genera reacciones adversas en partidos

Photo : YONHAP News

Los partidos políticos mostraron reacciones adversas sobre la investigación policial de la tragedia de Itaewon, que concluyó sin vincular a instancias de alto nivel como el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, el Gobierno Metropolitano de Seúl o la Agencia de la Policía Nacional.Mientras que Joo Ho Young, líder interino del oficialista Poder del Pueblo, aludió a "una investigación bien hecha en base a los principios legales", coincidió en no implicar al ministro de Interior u otros altos funcionarios al no considerar responsabilidad directa, y aseguró que la Fiscalía realizará nuevas investigaciones si la investigación policial resulta insuficiente.En tanto Park Hong Keun, líder de The Minjoo, el principal opositor, señaló a la Policía por arremeter contra funcionarios de rango inferior para eximir de responsabilidad a funcionarios de alto rango.Enfatizó que tanto los ciudadanos como los familiares de las víctimas jamás aceptarán esa conclusiones, y aseguró que si media una solicitud, The Minjoo promoverá una investigación parlamentaria sobre la investigación policial.