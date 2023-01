La Fiscalía cita de nuevo a Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

La Fiscalía ha citado de nuevo a Lee Jae Myung, líder del principal opositor The Minjoo, por otro tema: un caso de corrupción vinculado a unos planes urbanísticos en Daejang-dong y la nueva ciudad satélite de Wirye, cuando era alcalde de Seongnam.En principio, le preguntaron si podría acudir el 27 de enero tras el feriado de Año Nuevo Lunar, en la que sería su segunda comparecencia para interrogatorio, después del pasado 10 de enero, cuando fue llamado a declarar por un tema de soborno vinculado a unos patrocinios empresariales para el club de fútbol Seongnam FC.Sobre el tema de Daejang-dong, los fiscales consideran a Lee como máximo responsable de varios proyectos urbanísticos, de los que 400.000 millones de wones fueron a manos de un concesionario particular, generando pérdidas al Ayuntamiento de Seongnam.También investigan si Lee intervino de algún modo en el presunto reparto de las ganancias que incluye a algunos de sus allegados próximos de entonces, como el secretario de Políticas de la Municipalidad, Jeong Jin Sang.En cuanto al plan urbanístico de Wirye, la Fiscalía sospecha que pudo haber una filtración interesada de información durante la licitación.Lee Jae Myung refutó todas las sospechas en su contra, alegando que las obras en Daejang-dong fueron un modelo exitoso para restituir al erario público las ganancias derivadas de planes de urbanización y que no obtuvo beneficio personal alguno en ese proceso.