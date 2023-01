Detenido empresario acusado de corrupción vinculado con Lee Jae Myung

Photo : YONHAP News

El martes 17 regresó al país Kim Seong Tae, expresidente de la firma de ropa interior SBW e implicado en varios casos de corrupción, como el pago de los honorarios del abogado de Lee Jae Myung -líder del principal opositor The Minjoo- que la Fiscalía considera como soborno.Tras darse a la fuga hace ocho meses, fue detenido en Tailandia cuando subía a un vuelo de Asiana Airlines. Varios agentes de la Oficina del Fiscal General viajaron a dicho país para apresarlo. Durante su detención rechazó todas las acusaciones en su contra y negó tener vínculo alguno con el dirigente de The Minjoo, alegando que hasta desconocía su número de teléfono.Sobre Kim pesa la acusación de malversar 450 mil millones de wones de la firma que presidía, y también de quebrantar la Ley del Mercado de Capitales con un anuncio fraudulento de bonos convertibles valorados en 20 mil millones de wones.También se sospecha que envió 6,5 millones de dólares a Corea del Norte para ofrecer sobornos y poder entrar en negocios intercoreanos de cooperación económica. Asimismo se le acusa de entregar 300 millones de wones al ex vicegobernador de Gyeonggi, Lee Hwa Young, como cohecho para abonar los honorarios del abogado que defendió a Lee Jae Myung cuando le acusaron de incumplir la Ley de Elecciones a Cargos Públicos en 2018.