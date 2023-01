Incendio en Gangnam obliga a evacuar a más de 500 personas

Photo : YONHAP News

Un incendio en la llamada "Aldea de Guryong", donde 666 viviendas resisten entre el entorno de rascacielos del distrito de Gangnam, Seúl, obligó a evacuar a más de 500 personas.Según informó la Agencia de Bomberos, las llamas comenzaron sobre las 6:28 am en la zona 4 del barrio Gaepo, y hasta las 7:17 am evacuaron entre 450 y 500 residentes, y tras enviar 140 efectivos los bomberos intentan sofocar las llamas.El presidente Yoon Suk Yeol, actualmente de viaje en Suiza para participar en el Foro Económico Mundial, urgió a movilizar todos los recursos necesarios para garantizar que no haya víctimas, según informó Kim Eun Hye, su portavoz.