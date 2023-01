Yoon Suk Yeol afirma respetar Tratado de No Proliferación

Photo : YONHAP News

El presidente Yoon Suk Yeol ha aclarado que respetar plenamente el régimen del Tratado de No Proliferación (NPT) es la opción realista y más racional para Corea del Sur.En una entrevista que publicó The Wall Street Journal el jueves 19, en el marco del Foro de Davos, desde Suiza Yoon afirmó que tanto él como el pueblo surcoreano tienen plena confianza en la disuasión extendida de Estados Unidos como respuesta a la amenaza nuclear de Corea del Norte.Es la primera vez que Yoon reitera su compromiso con la no proliferación, tras unos recientes comentarios donde aludía a la posibilidad de que Seúl contara con su propio arsenal nuclear.El pasado 11 de enero, el presidente dijo no descartar que Corea del Sur pudiera poseer armas nucleares tácticas o desarrollar sus propias armas nucleares si la amenaza nuclear norcoreana empeora. Al respecto, la Oficina Presidencial aclaró más tarde que Seúl mantiene su compromiso con la no proliferación.