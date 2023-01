Elsevier mantiene polémica tesis sobre víctimas de explotación sexual impuesta por Japón

Photo : YONHAP News

La revista International Review of Law and Economics (IRLE) ha rechazado la solicitud del sector académico de retirar la controvertida tesis de John Mark Ramseyer, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, quien tildó a las víctimas de la esclavitud sexual militar de Japón durante la Segunda Guerra Mundial de "prostitutas voluntarias".Elsevier, la editorial a cargo, confirmó el jueves 19 la decisión, explicando que no retirará la tesis "Contratación sexual en la Guerra del Pacífico" de Ramseyer, publicada en 2020 en dicha revista, donde cataloga a las víctimas sexuales como "prostitutas con contrato y con derecho a negociar salarios".Según la revista, tras desatarse la polémica solicitaron valorar la tesis a seis historiadores. Dos de ellos rechazaron la propuesta y el resto señalaron errores al interpretar ciertos hechos del pasado, además de no aportar pruebas convincentes para su argumento.Pese a todo, la revista decidió mantener la tesis ante la dificultad de probar falta de ética por parte de Ramseyer o haber falseado datos, tal y como figura en su código deontológico para retirar alguna publicación controvertida.No obstante, decidieron mantener una nota sobre credibilidad (Expression of Concern) junto a dicha tesis, para advertir a los lectores que el artículo presenta problemas de valoración.