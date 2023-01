EEUU coordina reunión de jefes de Ejército con Corea y Japón para abril

Photo : YONHAP News

Estados Unidos planea organizar en abril con Corea del Sur y Japón una reunión entre los jefes de sus Ejércitos de Tierra en Hawái, como parte de la cooperación en seguridad que promueve entre las tres naciones.Al respecto, una autoridad militar de Seúl comentó el martes 24 que recibió la invitación pertinente del Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos, pero aún no ha decidido si aceptarla, de ahí que no es posible revelar nada al respecto, ni el formato que tendrá el encuentro ni los posibles temas de debate.Cada año desde 2010, los jefes de Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón se reúnen una o dos veces ya sea virtual o presencialmente. Sin embargo, es algo inusual que los responsables máximos de una fuerza en particular se encuentren de manera separada, aunque tras la entrada del Gobierno de Yoon Suk Yeol se han hecho frecuentes.En tal contexto, el jefe de Estado Mayor del Ejército surcoreano, Park Jeong Hwan, participó en la reunión militar de alto nivel entre Estados Unidos, Australia y Japón celebrada en agosto de 2022, mientras que en noviembre de ese mismo año el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Naval, Lee Jong Ho, se encontró con el comandante de la Flota del Pacífico de Estados Unidos y el jefe de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón.