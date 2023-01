Hong Sang Soo es invitado a la Berlinale por cuarto año consecutivo

Photo : YONHAP News

Hong Sang Soo presentará su vigésimo noveno largometraje 'In Water (En el agua)' en el Festival Internacional de Cine de Berlín, en la sección Encounters (Encuentros). Así, participará por cuarto año consecutivo en la Berlinale y por sexta vez en total desde que dicho festival incluyera en su programa de 2008 su película 'Night and Day (Noche y día)'.En años recientes, Hong resultó premiado cada vez que estuvo en la Berlinale: en 2020 con el Oso de Plata al Mejor Director por su obra 'The Woman Who Ran (La mujer que escapó)', en 2021 con el Oso de Plata al Mejor Guion por 'Introduction (Introducción)' y en 2022 con el Gran Premio del Jurado por su obra 'The Novelist's Film (La película de una novelista)'.Además de 'In Water' de Hong Sang Soo, los trabajos de dos cineastas con ascendencia coreana están invitados a la Berlinale, ambos en la principal sección competitiva. Estas obras son 'The Shadowless Tower (La torre sin sombras)' del coreano-chino Zhang Lu y 'Past Lives (Vidas pasadas)' de la coreana-canadiense Celine Song.El Festival Internacional de Cine de Berlín de este año se llevará a cabo del 16 al 26 de febrero.