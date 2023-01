Photo : YONHAP News

Según el exsecretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, durante un encuentro en 2018 el líder norcoreano Kim Jong Un le dijo que su país necesitaba del Ejército estadounidense para protegerse de China.Así lo explica en su nuevo libro 'Never Give an Inch: Fighting for the America I Love', publicado el 24 de enero, donde cuenta la reunión que mantuvo con Kim durante su primer viaje a Pyongyang el 30 de marzo de 2018, antes de la cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte.Según Pompeo, cuando comentó a Kim que el Partido Comunista Chino le había transmitido su deseo de que Washington retirara sus tropas de Corea del Sur, este respondió que "los chinos son unos mentirosos y solo desean controlar la península coreana, como hacen con El Tíbet o Sinkiang", además de enfatizar que necesitaba a los estadounidenses en la península para protegerse del Partido Comunista Chino.