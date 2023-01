Ejército notificó incursión de drones norcoreanos a FFAA por teléfono fijo

Photo : YONHAP News

La Fuerza Aérea es criticada por haber emitido la alerta antidrones con una hora de retraso, cuando unos vehículos aéreos no tripulados de Corea del Norte sobrepasaron la Línea de Demarcación Militar el pasado mes de diciembre.El primero en detectar dicha incursión fue el Ejército, hecho que comunicó a la Fuerza Aérea por teléfono fijo y no a través del sistema de procesamiento rápido de datos.Según informaron el jueves 26, el Ejército detectó unos drones en el radar de defensa aérea a las 10:19 de la mañana del 26 de diciembre, pero la alerta antidrones 'Durumi' de la Fuerza Aérea fue activada una hora y media después. Ahora alegan que la notificación al Comando Operativo de la Fuerza Aérea, con potestad para emitir dicha alerta, se hizo por teléfono fijo y no por el procedimiento mencionado, que permite compartir información con todas las unidades de las Fuerzas Armadas en cuestión de minutos.Tras ser informada por el Ejército, la Fuerza Aérea tardó una hora en confirmar la presencia de drones norcoreanos, pues confundieron la alerta con "una simple llamada" para cotejar dudas. Además, el radar de la Fuerza Aérea está diseñado para detectar aviones ligeros o de mayor tamaño, y no tanto para identificar drones, además de no estar conectado en tiempo real con el radar del Ejército.Al conocer estos datos, expertos en defensa critican la clara falta de preparación de las tropas, que tildan de hasta "retroceso a los años setenta".