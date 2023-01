Lee Jae Myun propone destinar 7,2 billones de wones a ayuda energética

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung, líder del principal opositor The Minjoo, ha propuesto destinar 7,2 billones de wones a subsidios para paliar la carestía de los precios energéticos.Durante una reunión de urgencia convocada el jueves 26 por The Minjoo sobre las altas tarifas del gas, Lee dijo ser consciente del esfuerzo que supone para el pueblo afrontar la carestía de la luz y el gas, urgiendo al Gobierno a destinar 7,2 billones de wones a ayuda ciudadana por la inflación.Expresó su deseo de llegar pronto a un acuerdo con el Ejecutivo y el oficialista Poder del Pueblo, para repartir lo antes posible esas ayudas.Su sugerencia mejora una propuesta propuesta previa de The Minjoo de destinar 5 billones de wones a ayudas para hacer frente a las tarifas de gas y electricidad.La nueva propuesta busca ofrecer subsidios en base al nivel ingreso de los hogares, empezando por 250 mil wones para aquellos en el 30% inferior de la pirámide de ingresos; de 150 mil wones para aquellos en la franja del 30% al 60%, y de 100 mil wones a aquellos entre el 60% y el 80%.También propuso recaudar aportaciones de las empresas que más se beneficiaron de la subida para financiar los subsidios.