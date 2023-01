Photo : YONHAP News

Un funcionario de Inteligencia de Estados Unidos ha expresado que Corea del Norte no ha realizado un séptimo ensayo nuclear porque Kim Jong Un, su líder, aún no ve la necesidad.Así lo expresó Sydney Seiler, alto funcionario sobre Corea del Norte en el Consejo Nacional de Inteligencia (NIC), durante un seminario del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), un grupo de expertos con sede en Washington.Tras analizar factores como desarrollo de capacidad nuclear, exhibición de fuerza, motivos diplomáticos o motivos internos, Seiler señaló que el país norteño no siente urgencia ni presión por fijar un plazo artificial.Agregó que si el objetivo del Norte es demostrar que su capacidad nuclear mejora constante y exponencialmente, una nueva prueba no es tan relevante.Autoridades de Inteligencia surcoreanas y estadounidenses estiman que Pyongyang completó los preparativos para un séptimo ensayo nuclear el año pasado y solo hace falta la orden de Kim para completarlo.