Photo : YONHAP News

Durante el fin de semana la Fisacalía interrogó a Lee Jae Myung, líder del principal partido opositor The Minjoo, sobre las sospechas que presuntamente le impican en un caso de corrupción de proyectos urbanísiticos ejecutados en Wirye y Daejang-dong cuando ejercía como alcalde de Seongnam.Los fiscales señalan a Lee como implicado principal y afirman que benefició a varios contratistas privados. Concretamente, le acusan de desviar ganancias multimillonariasdel desarrollo urbanístico de Daejang-dong a empresas privadas, generando grandes pérdidas al Ayuntamiento de Seongnam, además de filtración de datos para la licitación de obras en Wirye, una nueva ciudad satélite.Tras culminar doce horas y media de interrogatorio, Lee calificó la citación de "asesinato jurídico" en su contra, con el único fin de eliminar a cualquier detractor del actual Ejecutivo, un gobierno opresor cuyo mayor cómplice es la Fiscalía. Sin tapujos, expresó que durante el interrogatorio no se sintió investigado, sino que vivió una purga política con cargos inventados y dilación del proceso.En respuesta, la Fiscalía refutó de plano sus declaraciones, alegando que en todo momento siguieron el protocolo establecido, además de no descartar futuras llamadas a interrogatorio.