Corea del Norte censura a EEUU por distribuir armas a Ucrania

Photo : YONHAP News

Pyongyang ha censurado a Washington por su respuesta afirmativa a la solicitud de enviar tanques remitida por Ucrania.El domingo 29 un alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte calificó de "crimen antihumanitario" el envío de armas letales estadounidenses a Ucrania, alegando que no habría guerra en Crimea si ese país norteamericano no hubiera vulnerado los intereses de seguridad de Moscú.Dicha postura secunda la opinión de Kim Yo Jong, subdirectora del Partido de los Trabajadores y hermana de Kim Jong Un, quien dos días antes emitió una declaración similar condenando el apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania.En paralelo, el régimen norcoreano refutó las acusaciones de la Casa Blanca afirmando, incluso con fotos satelitáles, que Pyongyang vende armas a Rusia. Afirmó que las alegaciones de Washington son un invento y no tienen fundamento alguno, con la advertencia de que si sigue difundiendo rumores absurdos pagará por ello.Según los expertos, tal advertencia puede desembocar en acciones concretas como el posible lanzamiento de un misil balístico intercontinental camuflado como ensayo para poner en órbita un satélite espía.También analizan que las recientes declaraciones de Corea del Norte intentan acentuar la confrontación tipo "Nueva Guerra Fría" entre los bloques surcoreano-estadounidense y ruso-norcoreano, al tiempo de justificar el comercio de armas con Rusia.