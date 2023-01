Lee Jae Myung acudirá a nuevas citaciones de la Fiscalía

Photo : YONHAP News

Lee Jae Myung, líder del principal partido opositor The Minjoo, ha expresado que aunque sea injusto y humillante, aceptará nuevas citaciones de la Fiscalía, aunque previamente anunció que no acudiría nuevamente a interrogatorio.Así lo expresó el lunes 30, dos días después de ser interrogado sobre su vínculo con varios proyectos urbanísticos vinculados con casos de corrupción cuando ejercía como alcalde de Seongnam.Pese a mostrarse dispuesto a colaborar con la Justicia, el líder opositor no suavizó sus críticas contra el Gobierno ni la Fiscalía, reiterando que el escenario actual le recordaba a aquellas dictaduras militares de hace décadas que oprimían al pueblo y perseguían a la oposición.En respuesta, el oficialista Poder del Pueblo le acusó de mentiroso y cobarde por escudarse en su aforamiento como diputado para eludir toda acusación en su contra.