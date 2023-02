Reunificación llama al diálogo y la cooperación con Corea del Norte

Photo : YONHAP News

Tras la advertencia de Corea del Norte de responder "ojo por ojo" ante cualquier amenaza militar de Estados Unidos, el Ministerio de Reunificación ha instado al régimen a relegar amenazas y provocaciones, y a optar por el diálogo y la cooperación.Durante una rueda de prensa ofrecida el jueves 2, un portavoz de la cartera urgió a Pyongyang a responder a la "iniciativa audaz" del Gobierno surcoreano y a reanudar el diálogo intercoreano por la paz, la prosperidad y la desnuclearización de la península coreana.La declaración responde al reciente comunicado del Norte censurando la decisión de Washington de aumentar el despliegue de armas estratégicas en la península coreana, emitida tras la maniobra aérea conjunta entre Corea del Sur y Estados Unidos el miércoles 1.Por su parte, la Casa Blanca enfatizó que Estados Unidos no permitirá que las maniobras entre Seúl y Washington en la zona sean vistas como una provocación contra el régimen norcoreano.Una vez más, reiteró que Washington no siente hostilidad alguna contra Pyongyang y apuesta por la vía diplomática y por mantener un diálogo sincero con el Norte en diversos asuntos. No obstante, aclaró que seguirá cooperando con sus aliados por lograr un pleno cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que buscan frenar el programa nuclear de Corea del Norte.